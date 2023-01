Tarifas de ônibus intermunicipais que passam por rodovias e que são gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) estão custando mais caro a partir de hoje (21).

Segundo a EMTU, os reajustes atingem ônibus que circulam na Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. O aumento varia entre R$ 0,05 e R$ 0,30 e foi provocado pelo reajuste nos pedágios. A EMTU esclareceu que o reajuste só acontece nos ônibus dessas quatro regiões metropolitanas e que passam por pedágios.

Só na região metropolitana de São Paulo, o aumento vai afetar 29 linhas de ônibus dos Consórcios Anhanguera e Unileste. Na região metropolitana de Campinas, 27 linhas do Consórcio Bus+ foram afetadas. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o aumento foi provocado em seis linhas da empresa Pássaro Marrom. E na região metropolitana de Sorocaba, 13 linhas do Expresso Amarelinho, Rápido Luxo e VB sofreram reajuste.

Os novos valores das tarifas das linhas com reajuste na parcela do pedágio estão disponíveis no site da EMTU/SP.

Geral | São Paulo | Tarifa de ônibus