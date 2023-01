SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar por suspeita de usar aplicativos de mensagem para vender e entregar drogas.

A prisão ocorreu por volta das 17h de domingo (4) na rua Guadelupe, no Jardim Paulista, área nobre de São Paulo.

Segundo a PM, o homem, que conduzia uma Honda CG preta, foi abordado por policiais da radiopatrulha em um bloqueio da Operação Impacto.

Durante a revista foram encontradas 12 porções de cocaína, seis de ecstasy, três de metanfetamina, duas de ketamina, um tipo de anestésico, além de maconha. Os entorpecentes estavam dentro de um baú.

Os policiais ainda localizaram em poder do suspeito anotações com o nome e endereço dos prováveis compradores das drogas, dois celulares, além de R$ 2.198.

De acordo com a PM, o homem confessou que as anotações continham endereços onde a droga seria entregue e que ele mesmo fazia a venda do entorpecente por meio do WhatsApp e outros aplicativos.

A ocorrência foi registrada como tráfico no 4° DP (Consolação).

