SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casal Fabrício Pacholok e a esposa Juliane Sestak estavam fazendo um passeio romântico quando o balão onde eles estavam caiu nesta quarta-feira (25), entre os municípios de São João do Sul e Praia Grande, em Santa Catarina. A dupla gravou o momento da queda, que também deixou ferido o piloto que os acompanhava.

Fabrício é youtuber e gravou o momento exato em que atingem o chão, bem como a operação de socorro. No vídeo, primeiro é mostrada a chegada com a companheira no local de embarque, as explicações do piloto e as reações durante o passeio. Em certo momento, a cesta do balão bate em árvores.

"Ai, a rede, a rede [elétrica]", grita Juliana enquanto o balão caí e atinge os cabos de energia. É possível ouvir os gritos dos ocupantes.

Depois, o treinador físico volta ainda no chão do local onde sofreu a queda para dizer que ele e a companheira estavam feridos. Fabrício teve duas costelas quebradas, perfuração do pulmão, fêmur e pé quebrados, enquanto a esposa quebrou os ossos da perna (tíbia e fíbula).

"Queria muito fazer esse vídeo do passeio, não foi como eu queria, mas daqui a pouco o pessoal vai saber que a gente sofreu um acidente, então acho que aqui todo mundo vai saber que a gente está bem e vamos ficar um período off. Mas graças a Deus, nada mais sério", afirmou Fabrício Pacholok.

O homem explicou que um dos cilindros que estavam na cesta caiu em cima dos passageiros e começou a pegar fogo. "Graças a Deus, tinha gente que conseguiu afastar o cilindro. Por alguns instantes eu pensei que a gente ia morrer queimado."

O funcionário da empresa de passeio que retirou o cilindro teve queimaduras no rosto e braços, mas está bem, segundo o casal.

Já o piloto do balão quebrou o fêmur, o quadril e teve três fraturas no braço. A dupla explicou que a empresa de balões tem seguradora, e ela está auxiliando os feridos no acidente.

TRANSFERÊNCIA PARA SÃO PAULO

No mesmo dia, o casal compartilhou no Instagram que estavam sob efeito de morfina para evitar sentir mais dor em razão das fraturas. Ainda na quarta-feira, Fabrício explicou que ele teve uma haste de metal externa fixada no fêmur, e a esposa teve a haste fixada na tíbia e fíbula.

Na tarde desta quinta-feira (26), ambos foram transferidos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aérea para internação e posteriormente fazerem cirurgias em São Paulo.