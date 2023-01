SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal deu detalhes desta sexta-feira (27) sobre a chacina que deixou dez pessoas da mesma família mortas e as ações da quadrilha ?parte do grupo fingiu ser refém para que não houvesse desconfiança das vítimas.

O crime foi motivado por um terreno de R$ 2 milhões, segundo informação da polícia, que encerrou o inquérito que investigava o caso. Cinco pessoas foram presas por suspeita de participação nos crimes; um adolescente foi apreendido.

Os dez assassinatos teriam acontecido ao longo de 18 dias.

Linha do tempo.

28 de dezembro

Neste dia, na chácara em Itapoã (DF), Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, a esposa Renata Juliene Belchior, 52, e a filha deles, Gabriela Belchior de Oliveira, 25, foram rendidos.

Na ocasião, dois homens que moravam no local facilitaram a entrada dos criminosos, e fingiram também ser vítimas, entre eles o suposto mentor intelectual do crime, Gideon Batista de Menezes.

"Gideon e Horácio [outro suspeito preso] se fazem de vítimas, são deitados no chão. As pessoas são algemadas e os olhos vendados. [As vítimas] sempre pensando que os dois eram vítimas", detalhou o delegado.

Marcos teria reagido ao suposto assalto e foi atingido por um tiro na nuca por um dos criminosos. Depois, a família foi levada para a casa usada como cativeiro em Planaltina (DF) onde, na mesma noite, o pai da família foi esquartejado na cozinha e enterrado em uma cova rasa.

12 de janeiro

Outra parte da ação ocorreu quando Thiago Gabriel Belchior, sua esposa, a cabeleireira Elizamar da Silva e os três filhos do casal ? todos crianças ? são atraídos até a chácara, por bilhetes e mensagens enviadas pelos suspeitos.

O rapaz foi rendido primeiro, enquanto a cabeleireira chegou ao local somente à noite. Ela e as crianças foram mortas na madrugada do dia seguinte. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em Cristalina (GO). Já Thiago foi transportado para um cativeiro e seu corpo encontrado em uma fossa em Planaltina.

Quem são as vítimas da chacina:

- Elizamar da Silva, 39; corpo já identificado.

- Rafael da Silva, 6; corpo já identificado.

- Rafaela da Silva, 6; corpo já identificado.

- Gabriel da Silva, 7; corpo já identificado.

- Thiago Gabriel Belchior, 30, marido de Elizamar; corpo já identificado.

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, sogro de Elizamar; corpo já identificado.

- Renata Juliene Belchior, 52, sogra de Elizamar; corpo já identificado.

- Gabriela Belchior, 25, cunhada de Elizamar; corpo já identificado.

- Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-esposa de Marcos Antônio; corpo já identificado.

- Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Claudia e Marcos, corpo já identificado

Quem são os suspeitos de assassinatos:

- Horácio Carlos, 49 anos.

- Gideon Batista de Menezes, 55, amigo antigo de Marcos.

- Fabrício Silva Canhedo, 34.

- Carlemom dos Santos, 26

- Carlos Henrique Alves da Silva, 27.

- Adolescente apreendido, com identidade preservada.

