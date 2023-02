Levantamento divulgado hoje (1º) pela Defesa Civil mostra que 24 pessoas morreram em São Paulo em decorrência das chuvas que atingiram todo o estado paulista entre os dias 1º de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023. Além disso, duas pessoas estão desaparecidas.

Do total de óbitos, seis ocorreram na cidade de Araraquara, em dezembro, quando um veículo caiu em um córrego e foi arrastado pelas águas. Na capital paulista, houve duas mortes neste período, uma delas após a enxurrada ter arrastado uma moto, e a outra após um muro ter desabado sobre uma pessoa. Em Osasco, duas pessoas morreram após serem arrastadas pela enxurrada e outras duas após o desabamento de uma casa.

Em Monte Alto, três pessoas morreram após a enxurrada ter arrastado um veículo. Em Porto Ferreira, uma enxurrada arrastou um veículo e fez duas vítimas. Também foram registradas mortes em São Carlos, Campinas, Caraguatatuba, São Bernardo do Campo, Santo André, Araraquara e Indaiatuba.

Segundo o levantamento, as chuvas deixaram ainda seis pessoas feridas e fizeram mil desabrigados. Outros 5.939 moradores do estado de São Paulo estão desalojados. As chuvas também deixaram as cidades de Aparecida e de Socorro em situação de alerta.

A Defesa Civil informou ainda que 15 municípios do estado já decretaram situação de emergência.

Nesta semana, a Defesa Civil soltou um alerta para chuvas fortes e intensas em todo o território paulista. O alerta vale até a próxima sexta-feira (3).

