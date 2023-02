SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os milhares de mortos por terremoto na Turquia e na Síria, as novas críticas de Lula ao BC e outras notícias para começar a terça-feira (7).

MUNDO

Terremoto deixa mais de 5.000 mortos e milhares de feridos na Turquia e na Síria. Tremor de magnitude 7,8 foi sentido no Chipre e no Líbano; milhares de prédios desabaram, e há vítimas nos escombros.

COTIDIANO

Governo permite fuga de garimpeiros, mas investigação encontrará responsáveis, diz Flávio Dino. Ministro afirma que saída de criminosos não representa impunidade e que foco da apuração está nos financiadores.

YANOMAMI

Polos de saúde yanomamis têm fezes, remédios vencidos e seringas reutilizadas, aponta relatório. Vistoria foi feita pela missão do Ministério da Saúde na área que sofre com desassistência e insegurança com ação do garimpo.

STF

Bolsonaro recorre ao STF para invalidar ações do TSE sobre reunião com embaixadores. No encontro, então presidente fez ameaças golpistas e repetiu teorias da conspiração sobre urnas.

JANAÍNA PASCHOAL

Alunos dizem que Janaina Paschoal 'não é mais bem-vinda' na USP e que sua volta causa 'perturbação'.

OUTRO LADO: Deputada diz que protestos fazem parte da democracia e que, enquanto professora concursada, estará cumprindo um dever ao retornar.

BANCO CENTRAL

'É uma vergonha esse aumento de juro', diz Lula em novas críticas ao Banco Central. Em evento no BNDES, presidente pede a empresários que reclamem de taxas altas.

STARTUPS & FINTECHS

Loggi demite 7% dos funcionários para 'aumento da eficiência operacional'. Empresa diz que ação resulta de avaliação criteriosa das prioridades; corte é o segundo em seis meses

COTIDIANO

Mortos em naufrágio na baía de Guanabara chegam a seis no Rio. Duas pessoas continuam desaparecidas; embarcação tinha 14 passageiros e afundou neste domingo (5)

CHINA

China admite propriedade de suposto balão espião que sobrevoava América Latina. Diplomacia de Pequim chama de exagerada reação de Washington ao abater artefato com caça na Carolina do Sul.

COTIDIANO

Morre Super Chico, menino com Down que superou a Covid por duas vezes. Garoto tinha 6 anos e acumulou milhares de fãs nas redes sociais.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Motorista ignora sinal de parada e atropela PM em São Paulo. Condutor, que não tinha carteira de habilitação, foi indiciado nesta segunda (6) por tentativa de homicídio; policial sofreu fraturas na cabeça e no braço.

CELEBRIDADES

Filha de Regina Duarte nega rompimento com a mãe: 'Família é mais importante'. Gabriela Duarte comemora o aniversário da veterana com uma declaração nas redes sociais.

COMIDA

Fermentação deixa posto na alta gastronomia e ganha até rede social própria. Livros, cursos, fóruns e workshops sobre o tema abastecem cozinheiros profissionais e amadores no país.

MUNDIAL DE CLUBES

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça, às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal. O Real Madrid pega na quarta, às 16h, o Al Ahly. A final é no domingo, às 16h. Alguém aposta que não será entre o