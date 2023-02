SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Júpiter tem mais luas do que se imaginava e desbancou Saturno como o planeta com mais satélites no sistema solar. A descoberta de 12 novas luas ao redor do gigante gasoso faz com que Júpiter passe ao total de 92 satélites naturais, enquanto o vizinho tem 83.

De acordo com o estudo de Scott Sheppard, astrônomo da Carnegie Institution for Science, as novas luas de Júpiter já foram inseridas em uma lista do Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional.

Algumas luas de Júpiter foram descobertas por meio de observações do Telescópio Subaru no Havaí, em 2021. As outras foram notadas pela Dark Energy Camera, localizada no telescópio Blanco, no Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, em agosto de 2022.

Sheppard afirmou que as novas luas de Júpiter têm entre 1 e 3 quilômetros. O planeta e seus satélites naturais estavam alinhados com alvos mais distantes que os astrônomos buscavam no Cinturão de Kuiper, um anel de objetos gelados circulando o Sol, localizado além da órbita de Netuno, na borda do sistema solar.

"Temos pesquisado por novas luas em torno de Júpiter por acaso, enquanto nossa pesquisa principal está procurando por planetas no sistema solar externo além de Plutão", explicou Sheppard à Associated Press

Os cientistas afirmaram que os objetos ao redor de Júpiter se diferenciam daqueles que estão distantes do sistema solar, porque os satélites próximos do planeta gasoso se movem na mesma velocidade que ele. Esse fenômeno não se repete com os objetos que estão longe do sistema solar.

Segundo Sheppard, as observações das 12 luas novas levaram mais de um ano para serem confirmadas, e a equipe usou o Telescópio Magalhães, no Chile, para confirmar as informações adquiridas.

"Espero que possamos obter imagens de uma dessas luas externas de perto em um futuro próximo para determinar melhor suas origens", comentou o astrônomo.

As luas recém-descobertas de Júpiter ainda não foram nomeadas pelos especialistas.

PRÓXIMOS PASSOS

Sheppard também afirmou que quer ampliar a lista de luas de Júpiter e Saturno, cujos satélites naturais também foram descobertos por eles anos atrás.

Segundo ele, os dois planetas contam com várias luas pequenas, que podem ser fragmentos de luas maiores que colidem entre si ou com cometas e asteroides.

A Agência Espacial Europeia confirmou que vai enviar uma sonda espacial a Júpiter em abril para monitorar o planeta e algumas de suas luas maiores. Já a Nasa pretende lançar em 2024 sua missão Europa Clipper para estudar a lua Europa, de Júpiter, que pode abrigar um oceano sob sua crosta congelada.