RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O médico da família Victor Henrique Bueno, de 27 anos, que estava desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (7) em Copacabana, quando estava a caminho de seu local de trabalho, na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio, foi achado hoje desacordado em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o homem foi localizado por agentes da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros)

"A partir da análise de imagens de câmeras de segurança e outras diligências, os agentes conseguiram descobrir que ele se deslocou para a Barra da Tijuca, onde se hospedou em um hotel. O homem foi encontrado desacordado e, por isso, os policiais solicitaram uma ambulância para socorrê-lo. A investigação prossegue para esclarecer todos os fatos.", diz a nota da Polícia Civil.

Nas redes sociais, a noiva de Victor havia feito um apelo: "Seguimos sem informação, sem notícia nenhuma dele. A única coisa que a gente sabe é que ele saiu para trabalhar, na clínica da família da Rocinha, de crachá, mas não chegou ao local de trabalho. Até as 14h ele ainda estava recebendo ligação, mas depois disso acho que o telefone deve ter ficado sem bateria", escreveu Isabella de Araújo, nas redes sociais.

A mulher registrou o caso na 12ª DP, Copacabana, mas o caso foi encaminhado à DDPA, que ficu responsável por dar prosseguimento às investigações.

"Registramos o desaparecimento na delegacia, tentamos as câmeras do metrô, mas não quiseram nos fornecer as imagens sem um mandado judicial. Então nem sei se ele chegou a pegar o metrô para ir trabalhar. Não sei se ele desapareceu em Copacabana, na Rocinha ou em São Conrado, não faço ideia. Tentamos procurar em vários hospitais, tanto pela identificação dele ou como pessoa que deu entrada sem identificação, mas ainda não achamos ele e nem conseguimos informação", disse Isabella.

Procurado pela reportagem, o MetrôRio informou que já cedeu às gravações DDPA.

"O MetrôRio informa que as imagens das câmeras do sistema de monitoramento do metrô já foram entregues à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), responsável pela investigação do caso."

Victor Henrique é médico de família no Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin, na Rocinha, e segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), ontem (6) ele não se apresentou para o trabalho. "A direção da unidade está em contato com a família e prestando todo apoio neste momento", disse a SMS antes do homem ser encontrado.

Imagens de câmeras de segurança do prédio onde Victor mora, mostra o rapaz dentro do elevador, com uma mochila nas costas e um crachá no pescoço.

Nesta terça, antes de o profissional da saúde ser achado, Isabella foi até a delegacia novamente em busca de informações. "Tá sendo um verdadeiro pesadelo. Victinho nunca fez isso, é um comportamento totalmente atípico, por isso que assusta tanto. Qualquer notícia, informação, o que for, é bem-vinda."