SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa da autonomia do BC por Campos Neto, um mês dos ataques golpistas em Brasília, o impacto do terremoto na Turquia e na Síria e outras notícias para começar esta quarta-feira (9).

MERCADO

Quanto mais independente o BC, menos o país paga custo dos juros, diz Campos Neto. Presidente da autoridade monetária defendeu, em evento nos EUA, a autonomia da instituição.

GOVERNO LULA

Ataque golpista faz 1 mês com Lula ainda em rusga com militares e Bolsonaro sob cerco. Petista combate politização nas Forças e vê culpa do rival, que é investigado e segue refugiado nos EUA.

POLÍTICA

Investigação sobre 8 de janeiro avança sobre vândalos, PMs e políticos, mas poupa militares. Um mês após ataques golpistas, integrantes das Forças Armadas não foram alvos da PF, PGR e AGU.

GOVERNO LULA

Lula diz que privatização da Eletrobras foi 'bandidagem' e será questionada. Presidente disse que regras prejudicam o governo e que AGU procurará rever contrato.

MERCADO

Haddad diz que governo vai 'tirar granada do bolso' dos servidores com reajuste salarial. Executivo quer elevar remuneração do funcionalismo ainda neste ano, mas discute se incluirá militares.

YANOMAMI

Apontados como responsáveis por crise dos yanomamis, garimpeiros recebem promessa de ajuda e têm apoio em Boa Vista. Governador e senadores de Roraima propõem a criação de programas sociais para os 50 mil garimpeiros do estado.

COTIDIANO

Temporal alaga São Paulo, deixa carros submersos e paralisa linhas de trem e metrô. Chuva forte atingiu todas as regiões da capital; rodízio é suspenso na tarde desta terça-feira (7).

RIO DE JANEIRO

Rio põe concreto no fundo da areia de praia e revolta especialistas. Objetivo da obra na Barra da Tijuca é evitar danos causados por ressacas; intervenção foi suspensa após notificação do MPF.

MUNDO

Terremoto na Turquia e na Síria pode afetar 23 milhões, diz OMS; mortes ultrapassam 7.800. Presidente turco anuncia estado de emergência por três meses nas dez províncias atingidas pelo abalo.

MUNDO

Polícia de Paris investiga denúncia de estupro de brasileira nos jardins da Torre Eiffel. Turista e sua irmã estavam com dois homens que conheceram durante a noite; eles fugiram.

CULTURA

Veruska Donato processa Globo por assédio moral e pressão por 'barriguinha'. Emissora não comenta ações judiciais em curso e nega definir padrões para evitar 'estômago mais avantajado'.

CARVANAL

Foliões serão revistados no Carnaval de rua de São Paulo. Grades serão instaladas nas vias onde passarão os blocos, segundo a prefeitura, que vem sendo cobrada a evitar transtornos a moradores.

BICHOS

'Pai de capivara' filhote viraliza nas redes sociais e revela: 'A história dela é triste'. Clipe soma mais de 48 milhões de visualizações no Tiktok.

COTIDIANO

Dietas restritivas para datas especiais são gatilhos para transtornos alimentares. Cardápios de baixo consumo energético podem causar perda de massa muscular e alterações metabólicas.