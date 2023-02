SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, lamentou a própria incompetência em nota irônica enviada ao programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo. O noticiário exibia imagens do temporal no município durante a madrugada desta quarta (8), que deixou as ruas cobertas de lama.

"Em primeiro lugar, cabe mencionar que as águas no centro da cidade só escoaram durante a madrugada, impossibilitado o início da operação de limpeza como pleiteou o apresentador do Bom Dia SP agora há pouco. Lamentamos nossa incompetência", diz a nota enviada ao jornal.

À reportagem, a prefeitura chefiada por Nivaldo da Silva Santos (PSDB) afirmou que apenas respondeu ao apresentador do programa, Rodrigo Bocardi, que afirmou que a gestão era "incompetente ao quadrado". "A prefeitura segue trabalhando dentro de suas condições para amenizar o impacto das chuvas à população da cidade", diz o comunicado.

Lojistas passaram a madrugada escoando a água e a lama de seus estabelecimentos, segundo o programa. A prefeitura começou o trabalho de limpeza das vias pela manhã, e afirmou que não há nenhuma rua interditada no momento.