SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula se desfaz de promessas e muda de opinião, Lira defende autonomia do BC, EUA vão anunciar entrada no Fundo Amazônia e outras notícias para começar esta sexta-feira (10).

GOVERNO LULA

Lula se desfaz de promessa e muda opiniões de campanha em 1 mês de governo. Petista tornou-se aliado de Lira e alterou postura sobre a possibilidade de reeleição.

CONGRESSO NACIONAL

Banco Central autônomo é marca mundial e foi escolhido pelo Congresso, diz Lira. Em meio a críticas de Lula, presidente da Câmara afirma que não haverá retrocesso na legislação.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Mensagens mostram que Ibaneis e PM subestimaram radicais no 8 de janeiro. Governador afastado do DF disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não haveria 'problemas'.

YANOMAMI

Deputado do PT propôs e Dilma sancionou lei que 'esquenta' ouro ilegal. Emenda de Odair Cunha é questionada no STF; OUTRO LADO: parlamentar diz que bolsonarismo mudou contexto da proposta.

POLÍTICA

Um massacre, diz vereadora cassada em SC sobre sessão com fúria de bolsonaristas. Maria Tereza Capra (PT) perdeu mandato após repudiar gesto de bolsonaristas comparado a saudação nazista.

COTIDIANO

Tarcísio veta projeto de lei que ampliava distribuição de absorventes em SP. Proposta foi aprovada na Assembleia; governo afirma que já possui sólida política para a superação da pobreza menstrual.

RIO DE JANEIRO

Tribunal revoga prisão domiciliar de Sérgio Cabral, mas ex-governador segue com tornozeleira. Condenado a mais de 300 anos por corrupção, réu também está impedido de deixar o país.

MUNDO

EUA vão anunciar entrada no Fundo Amazônia em comunicado de encontro de Biden e Lula. Presidentes se reúnem nesta sexta para discutir ações contra crise climática, extremismo e Guerra da Ucrânia.

MUNDO

Mãe turca perde filho de vista no terremoto e chora há três dias sem conseguir falar. Depois de 96 horas desde a tragédia, parentes já assistem a resgate de forma resignada.

ECONOMIA

Livraria Cultura tem falência decretada pela Justiça. Juiz cita indícios de fraudes e falta de pagamento de compromissos da recuperação judicial.

PIRATARIA

Anatel vai bloquear sinal de TV Box clandestina.

Bloqueio começa nos próximos dias; agência estima entre 5 a 7 milhões de aparelhos conectados.

COTIDIANO

Homem cai de moto ao tentar passar mão em mulher e é indiciado. Defesa diz que não vai se manifestar por enquanto; segundo delegado, motociclista de Ponta Grossa (PR) admitiu importunação sexual.

ABORTO

Mulher é presa logo após ser submetida a aborto na região do Anália Franco, em São Paulo. Médico com registro cassado e enfermeira também foram detidos em flagrante.

CELEBRIDADES

Marido e amigos de Britney Spears planejaram nova intervenção: 'Medo que ela morra'. Cantora estaria abusando de substâncias e com alterações na saúde mental.