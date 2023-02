SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa neste fim de semana o pré-Carnaval de São Paulo, o primeiro com a programação completa após dois anos de intervalo por causa da pandemia de Covid-19.

Ao todo, a cidade tem 113 desfiles de blocos programados para este sábado (11) e outros 82 para domingo (12). Veja a programação completa aqui.

Um dos desfiles mais esperados é o do Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores do Carnaval paulistano, que tem início marcado para as 14h do domingo na esquina da avenida Paulista com a rua da Consolação.

Na programação, há também blocos de cantores famosos, como Alceu Valença, Chico César e Maria Rita, no Ibirapuera, e as funkeiras Pocah, na zona norte, e Lexa, na Lapa. A cantora Wanessa será a atração principal do bloco Fina Mistura, no domingo.

Megablocos vão ocupar as ruas da zona oeste durante do fim de semana. Em Pinheiros, vão sair o Casa Comigo, que tem a tradição de reunir foliãs fantasiadas de noiva, o carioca Bangalafumenga, o Sargento Pimenta, que toca músicas dos Beatles em ritmo de Carnaval, o Ritaleena que faz homenagem à cantora Rita Lee, e a Confraria do Pasmado.

O esquema de segurança montado pela prefeitura terá grades nas ruas de acesso aos blocos e revista dos foliões. De acordo com a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, o público não poderá passar pelos limites dos gradis portando objetos cortantes, garrafas de vidro ou alto que ameace os demais foliões.

Na região central, os destaques são o bloco do Fuá, o Broco da Burocra, que tocam marchinhas, e o Domingo Ela Não Vai, dedicado ao axé dos anos 1990.

Na zona sul, a atração principal será o bloco da Favorita com repertório dedicado ao funk e o carioca Monobloco, na Vila Mariana.

Para as crianças, as opções são o bloco do Urubózinho, na Freguesia do Ó, o Sainha de Chita, na Lapa, e o Fraldinha Molhada, na Vila Formosa.