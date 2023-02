SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas foram hospitalizadas e um ônibus foi depredado durante uma briga entre torcedores do Palmeiras e do Corinthians no início da madrugada desta sexta-feira (10). O confronto ocorreu no viaduto Grande São Paulo, nas imediações da avenida do Estado, no Ipiranga, zona sul da capital.

Segundo relatos, a confusão teve o envolvimento de membros da Mancha Verde e da Gaviões da Fiel, as principais torcidas organizadas dos dois times. A reportagem procurou as instituições por meio de seus advogados, que não se pronunciaram até a publicação deste texto.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a Polícia Civil investiga o ocorrido.

Conforme a SSP, policiais militares faziam patrulhamento pelo local, quando foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de tumulto. No viaduto, se depararam com demais viaturas da PM e com unidades do Resgate do Corpo de Bombeiros que prestavam atendimento.

Dois torcedores corintianos estavam feridos. Eles foram levados ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro Saboya, no Jabaquara, e à Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, onde estão internados.

Por telefone, a Secretaria Municipal da Saúde disse não ter autorização da família para informar sobre o quadro de saúde do paciente. Em nota, a Santa Casa afirmou que as informações sobre os pacientes são fornecidas exclusivamente aos familiares ou responsáveis, em respeito ao sigilo médico, protegido pelo código de ética médica e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

O caso foi registrado pelo 16º DP (Vila Clementino) como lesão corporal e é investigado pelo 17º DP (Ipiranga), responsável pela área.

Torcedores corintianos contaram para a reportagem que sofreram uma emboscada. O grupo diz que seguia em direção à sede da Gaviões da Fiel, no Bom Retiro, após assistir ao jogo entre São Bernardo e Corinthians, na cidade do ABC, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras havia jogado contra a Inter de Limeira às 19h30, na capital.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram diversas pessoas feridas e ensanguentadas na via.

Um vídeo mostra o momento em que torcedores depredam um dos ônibus que transportavam os corintianos. Todos os vidros foram quebrados e a lataria amassada.

Instrumentos usados na bateria da Gaviões foram destruídos.

A reportagem questionou a Polícia Militar se havia escolta, mas até a publicação deste texto não houve resposta.