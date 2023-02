RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O último final de semana de pré-Carnaval terá ensaios de blocos, corrida de bonecos gigantes e shows no Recife e em Olinda, as duas principais cidades da festa em Pernambuco. Com as prévias, os foliões e músicos começam a experimentar a volta da festividade após dois anos sem realização em razão da pandemia de Covid-19.

Em Olinda, o sábado (11) terá a corrida dos bonecos gigantes, com as enormes esculturas passando por um percurso de 400 metros no Sítio Histórico da cidade, a partir das 9h. A competição é dividida em três categorias: peso leve, peso pesado e mascotes dos clubes do futebol pernambucano.

No mesmo dia, haverá cortejos e ensaios de blocos pelas ladeiras de Olinda. Entre os destaques está o bloco a Pitombeirinha, voltado para o público infantil, com concentração na sede do bloco da Pitombeira, a partir das 9h e com saída às 11h.

O bloco da Diversidade, na rua 13 de Maio, com concentração às 16h e saída às 17h, e o cortejo dos Batuques de Pernambuco, a partir das 16h, também são outras atrações no sábado em Olinda.

No último domingo pré-Carnaval, o bloco Virgens do Bairro Novo celebra 70 anos e desfila na avenida Presidente Getúlio Vargas, no Bairro Novo. Haverá 10 trios elétricos neste ano. Entre as atrações estão os cantores Priscila Senna e Ávine Vinny.

Nas ruas de Olinda, a decoração do Carnaval caminha para a finalização. A ornamentação teve início na última terça-feira (7) com a montagem da decoração aérea e painéis com bandeiras. A decoração ainda contará com um pórtico de entrada da cidade e ornamentação de postes com placas.

A abertura do Carnaval de Olinda acontece na quinta-feira (16) com shows de artistas como Alceu Valença e Elba Ramalho. Na sexta (17), haverá apresentações de cantores do brega, uma das novidades da festa do município.

Na capital pernambucana, o fim de semana terá frevo, maracatu, afoxé, reggae, rock e coco. Entre os destaques a 57ª edição do Baile Municipal, no Classic Hall, que terá no palco artistas como Daniela Mercury, Marina Sena e Geraldo Azevedo, além de Marron Brasileiro, Spok Frevo Orquestra, André Rio, Nena Queiroga e Almir Rouche.

O valor dos ingressos do baile é de R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas). Os ingressos já estão à venda no Classic Hall e pela internet.

Também nesta semana, entre as novidades, haverá ensaio e Encontro de Afoxés no Pátio de São Pedro. As agremiações irão se reunir no Pátio de São Pedro nesta sexta (10), a partir das 19h, e no domingo (12), a partir das 17h.

No domingo, o palco da Praça do Arsenal, no bairro do Recife, área central da cidade, terá programação musical de diversos ritmos. A partir das 17h, o Cais da Alfândega seria a prévia do gênero musical reggae.

O Carnaval do Recife começa oficialmente na sexta-feira (17). A abertura terá shows de Caetano Veloso, Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Duda Beat e um dos homenageados da festa, o cantor Geraldo Azevedo -que levará ao palco convidados como Fafá de Belém, Chico César, Elba Ramalho e Alceu Valença.

O Galo da Madrugada desfila no sábado de Carnaval, dia 18, e vai homenagear a cultura afro-brasileira e a população negra em 2023. É a primeira vez que o Galo reverencia pretos e pardos e a cultura africana.