SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário morto nesta quinta-feira (9) na queda de um helicóptero em Vargem Alta (ES) foi definido por pessoas próximas como um "excelente profissional", "generoso" e dedicado aos familiares. Oto Carneiro Silvestre, 49, era sócio-administrador da Maqstone, fundada por ele em maio de 2001 e especializada na exportação de mármore, granito e pedra-sabão.

Ele voltava da Vitória Stone Fair, uma feira do setor de pedras ornamentais, quando sofreu o acidente. Além do empresário, o piloto do helicóptero também morreu. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero teria atingido fios de alta tensão de um sítio, perdendo o controle e colidindo com o chão.

A empresa de Oto tem um faturamento anual que supera R$ 1 milhão, podendo chegar até R$ 4 milhões, segundo o site Econodata. Ela está sediada em Cachoeiro de Itapemirim, também no Espírito Santo.

Apesar de ter feito carreira no Espírito Santo, Oto estudou na UFF (Universidade Federal Fluminense). Ele deixa mulher e dois filhos. Nas mídias capixabas, amigos e colegas deixaram suas homenagens ao empresário.

"Meus sinceros sentimentos, descanse em paz. Já deu saudade das nossas bagunças de fazer trilha. De tomarmos café juntos na sua casa com a família. Descanse em paz, Jesus já está te recebendo de braços abertos", escreveu um amigo.

"Uma perda inestimável. Só quem conheceu sabe como era um cara de um coração enorme, cristão e generoso com as obras de Deus. Que Deus conforte toda família e ilumine a alma de Oto!", desejou outro.

"Inacreditável, difícil de entender. Oto Carneiro, o mito, a lenda, se foi. Mas seus ensinamentos permanecem. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento tão difícil. A Maqstone não será a mesma sem você. Vá com Deus", afirmou um funcionário da empresa.

A Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Vitória Stone Fair, também emitiu comunicado "prestando os seus mais sinceros sentimentos".

"Oto Carneiro Silvestre foi um grande parceiro e nós reforçamos nossas condolências e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho. Que Deus conforte a todos! Com toda certeza o último dia da nossa feira não será de plena comemoração", completou o comunicado do evento, que termina apenas hoje e teve programação mantida.