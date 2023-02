SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foliões se divertiram em clima de tranquilidade e ao ritmo de marchinhas carnavalescas clássicas no bloco Confraria do Pasmado, que desfilou no final da manhã deste domingo (12) em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Até o sol encontrou brechas no céu parcialmente nublado durante boa parte do evento.

A concentração da fanfarra teve início às 11h e, pouco antes do meio-dia, um público considerável já começava a se movimentar, mas não era necessário brigar por espaço para se divertir.

Espalhados pela rua dos Pinheiros, pessoas de todas as idades e até cachorros participaram da brincadeira.

Para a foliona Rosângela, 49, o clima "bem família", a diversidade do público e o tamanho do bloco, um pouco menor em relação a outros desfiles na cidade, são características que a fizeram escolher a Confraria do Pasmado.

"Tem bastante gente, de todos os níveis, bem família, tem casal. Eu traria a minha filha para cá, tranquilamente, e é bem animado, organizado, gostei bastante", afirmou.

O desfile, que comemora 20 anos, também surpreendeu pela limpeza. Latas e garrafas eram adequadamente descartadas pelo público nas lixeiras apropriadas instaladas pela prefeitura.

Mário, 46, zelador da cidade e pela primeira vez trabalhando no Carnaval paulistano, disse que os foliões dessa região da cidade estão respeitando o descarte adequado do lixo.

"O pessoal está respeitando, jogando no lixo, o que deixa mais fácil para nós aqui", afirmou. "O pessoal está jogando na lixeira, aí a gente tá esvaziando a lixeira, ficando sempre atento a isso", concluiu Mário.

Já Natália, 38, afirmou acompanhar o evento desde a concentração, e destacou a segurança e a organização do bloco. "Tá tudo ótimo, e não choveu, né? Melhor ainda", disse.

Ela disse ter ido a outros desfiles pela cidade, e até agora, não teve problemas. "A experiência tem sido boa porque prefiro blocos pequenos, nada muvucado. Acho que esses blocos de bairro, de rua são mais seguros, mais família, mais organizados", concluiu.