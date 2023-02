SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cratera se abriu na avenida Eliseu de Almeida, na região do Jardim Peri Peri, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (12). Um trecho da pista no sentido centro cedeu ao lado de uma obra tocada pela Sabesp.

Em nota, a Sabesp disse que um dos motivos para o afundamento da via foi a sobrecarga da tubulação, provocada pelas conexões indevidas de água das chuvas de imóveis para as redes de esgoto.

Conforme a empresa, os sistemas de esgotamento sanitário não são dimensionados para receber água pluvial, gerando transtornos que podem causar o rompimento de estruturas, principalmente quando há maior incidência de chuvas, como nas últimas semanas.

Em janeiro, um buraco semelhante foi registrado em um trecho próximo na mesma avenida Eliseu de Almeida.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) esteve na via neste domingo e relatou que equipes da Sabesp e da subprefeitura da região vão trabalhar em conjunto.

Nunes disse que as equipes devem realizar a filmagem subterrânea de toda galeria para poder identificar problemas e agir preventivamente, sem esperar que novos buracos surjam para fazer correções.

Em decorrência do solapamento, um trecho da Eliseu de Almeida, entre a av. Ministro Laudo Ferreira de Camargo e a r. Santa Albina, será bloqueado para a passagem de veículos.

Segundo a prefeitura, o motorista deve virar à direita na rua Cânio Rizzo, à esquerda na avenida Professor Francisco Morato, seguir à direita na avenida Jorge João Saad, fazer o retorno na altura da rua Gameleira, seguir até a avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil e acessar novamente a avenida Eliseu de Almeida.

Nunes explicou que o sentido bairro não será interditado, e, por causa disso, ele será compartilhado com cones para a passagem de ônibus no sentido centro, que não terão o trajeto alterado. De acordo com a gestão municipal, 25 agentes da CET foram escalados para orientar o tráfego.

O prefeito detalhou que as ações no local serão realizadas 24 horas por dia para que a pista possa ser liberada até a próxima sexta-feira (17).

Segundo a Sabesp, o fornecimento de água não foi afetado.

Tags:

Zona oeste