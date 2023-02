SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional Carnaval de rua da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga foi adiado por causa das chuvas que atingem o município do Vale do Paraíba.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (13) pela prefeitura.

Segundo a nota oficial, as cheias do ribeirão do Chapéu e do ribeirão do Pinga assolaram a Vila do Distrito de Catuçaba, deixando mais de 700 pessoas desalojadas.

"Chuvas intensas e ininterruptas têm causado o encharcamento do solo, resultando em inúmeros deslizamentos de encostas, obstruindo as estradas, derrubando pontes, causando ainda o transbordamento recorrente do Rio Paraitinga, que corta todo o Município, deixando diversas famílias desalojadas e isoladas. Atualmente está 4 metros acima de seu nível normal", disse a prefeitura no comunicado.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a previsão é de que a região tenha grande volume de chuvas nos próximos dias, o que mantém a cidade em alerta para novos alagamentos e deslizamentos.

A nota da prefeitura afirma que o Carnaval 2023 ainda será realizado, mas ainda não definiu uma data.