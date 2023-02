RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade de Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (13). No centro, um carro foi arrastado pela força da água e foi parar em um córrego na rua Franklin de Moraes, próximo à Santa Casa de Misericórdia. A enxurrada deixou outros veículos afundados no local. Não há informações de feridos, desalojados ou desabrigados.

Em boletim à noite, a Defesa Civil do município informou que foi registrado um máximo de 40 mm de chuvas que causaram alagamentos em alguns pontos da cidade. No entanto, não houve registros de deslizamentos.

De acordo com o órgão, as regiões mais afetadas foram centro, Muqueca, Química, Vila Helena e Novo México.

A prefeitura informou que equipes de todas as secretarias estão atendendo a população afetada, realizando a limpeza e contabilizando os estragos.

Nas redes sociais, imagens mostram diversas vias do primeiro distrito tomadas pela água da chuva. O pátio de um posto de combustível no centro foi inundado enquanto a linha férrea de uma rua perto do Parque de Exposições também ficou totalmente encoberta pela enchente.

Por volta das 17h, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco de inundação no rio Paraíba do Sul. Segundo o órgão, as vazões dos rios apresentaram aumento acima do normal.

Cerca de duas horas depois, a pasta fez um alerta aos moradores de áreas ribeirinhas para que ficassem em atenção.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 ou pelo telefone (24) 2443-0345.

As fortes chuvas na região têm causado transtornos desde a última sexta-feira (10), quando houve a queda de uma barreira no km 239 da Via Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. O trecho em Piraí permaneceu interditado ao trânsito por sete horas.

Há cerca de um mês, em 10 de janeiro, uma barreira também deslizou por causa da chuva. Na ocasião, motoristas tiveram de trafegar por uma pista adaptada para mão dupla, em interdição que durou mais de 16 horas até que as máquinas conseguissem liberar o local.