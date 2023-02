SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana do Carnaval será marcado por uma grande virada do tempo na região Sudeste, com muita chuva e queda da temperatura a partir de sábado (18).

De acordo com a previsão do serviço Climatempo, os efeitos dessa frente fria serão sentidos principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais, que terão tempo muito instável.

Em São Paulo, há risco de temporais no sábado de Carnaval em todas as regiões: Grande São Paulo, interior e litoral.

A chuva e os ventos frios de origem polar que vão chegar com essa frente fria levarão a mínimas de 19°C no sábado e de 17°C no domingo, com máximas não passando de 26°C e 24°C, respectivamente.

O litoral paulista deve ficar chuvoso e com o mar muito agitado, além de ventos fortes, também com baixas temperaturas. Existe ainda um alerta de ressaca em toda a Baixada Santista e no litoral norte, com ondas entre 2,5 m e 3 m de altura.

Para o estado do Rio de Janeiro, sul de Minas, Zona da Mata mineira, a previsão é de um fim de semana também com o tempo bastante instável, com muitas nuvens e chuva frequente. Há risco de temporais inclusive na região serrana do Rio de Janeiro, que sempre sofre com o perigo de deslizamentos nessas condições de tempestades.

No Rio, a temperatura deve variar de 24°C a 33°C no sábado e entre 22°C e 30°C no domingo.

A região da Grande Belo Horizonte, as demais áreas do estado de Minas Gerais e o Espírito Santo ainda poderão contar com alguns períodos com sol no fim de semana, mas sempre junto de muita nebulosidade. A previsão é de pancadas de chuva e raios principalmente à tarde e à noite.

No Espírito Santo, no centro, leste e norte de Minas, também haverá uma queda da temperatura, mas que não será acentuada como a esperada para São Paulo, Rio de Janeiro e o sul mineiro.

Em Belo Horizonte, a temperatura ficará entre 21°C e 28°C no sábado e entre 20°C e 27°C no domingo. Já em Vitória será de 24°C a 33°C no sábado e de 22°C a 30°C no dia seguinte.

A partir de segunda-feira (20), o tempo melhora um pouco e o sol deve aparecer, mas continua com muita nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento em todas as regiões.