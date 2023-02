SÃ PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um incêndio na Penitenciária de Florianópolis deixou ao menos três mortos na tarde desta quarta-feira (15) na capital catarinense. O caso aconteceu às 12h33 e começou em uma das celas do complexo prisional. Há feridos.

A identidade das vítimas fatais e se seriam presos ou agentes prisionais ainda não foi divulgada. O que provocou o fogo também ainda não foi esclarecido.

O combate às chamas é feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que continua o em atendimento no local com apoio de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao todo, seis equipes dos bombeiros estão atuando no local para cessar as chamas, com viaturas de combate ao incêndio e ambulâncias.

De acordo com o Governo de Santa Catarina, as três vítimas fatais são do sexo masculino e foram retiradas inconscientes da cela pelos bombeiros, morrendo no local.

As equipes de resgate estão fazendo uma triagem dos presos em conjunto com a Polícia Militar e o Departamento de Administração Prisional (Deap) para remoção dos detentos da unidade e socorro aos feridos.

Equipes de segurança de Santa Catarina reforçaram a segurança do local durante o trabalho dos bombeiros e familiares dos presos estão chegando na unidade prisional em busca de informações.

"O governo atua de forma rápida com os Bombeiros Militares, a Secretaria de Administração Prisional, a Polícia Militar e a Polícia Científica para combater o fogo, descobrir a causa do incêndio, identificar as vítimas e prestar socorro a qualquer outro apenado que possa ter sido afetado pela ocorrência na Penitenciária de Florianópolis", informou em nota a Secretaria de Estado de Comunicação de Santa Catarina.

O UOL entrou em contato com a Secretária de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, que informou que novas informações oficiais serão compartilhadas com o avanço das investigações.