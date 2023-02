SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os tradicionais desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro são realizados desde 1932, quando nasceram dos antigos ranchos realizados nas ruas da capital fluminense. Veja abaixo a lista de campeãs do Grupo Especial do Carnaval do Rio e o vencedor de cada edição.

*

AS CAMPEÃS DO CARNAVAL DO RIO

Confira as escolas de samba que já venceram os desfiles de Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro

1 - Portela (22 títulos)

2 - Mangueira (20 títulos)

3 - Beija-Flor (14 títulos)

4 - Salgueiro e Império Serrano (9 títulos)

5 - Imperatriz Leopoldinense (8 títulos)

6 - Mocidade Independente (6 títulos)

7 - Unidos da Tijuca (4 títulos)

8 - Unidos de Vila Isabel (3 títulos)

9 - Unidos do Viradouro e Unidos da Capela (2 títulos)

10 - Acadêmicos do Grande Rio, Estácio de Sá, Vizinha Faladeira, Recreio de Ramos e Prazer da Serrinha (1 título)

AS CAMPEÃS DE CADA ANO, DESDE 1932

2022 Acadêmicos do Grande Rio

2021 Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19

2020 Unidos do Viradouro

2019 Mangueira

2018 Beija-Flor

2017 Portela e Mocidade Independente

2016 Mangueira

2015 Beija-Flor

2014 Unidos da Tijuca

2013 Unidos de Vila Isabel

2012 Unidos da Tijuca

2011 Beija-Flor

2010 Unidos da Tijuca

2009 Salgueiro

2008 Beija-Flor

2007 Beija-Flor

2006 Unidos de Vila Isabel

2005 Beija-Flor

2004 Beija-Flor

2003 Beija-Flor

2002 Mangueira

2001 Imperatriz Leopoldinense

2000 Imperatriz Leopoldinense

1999 Imperatriz Leopoldinense

1998 Mangueira e Beija-Flor

1997 Unidos do Viradouro

1996 Mocidade Independente

1995 Imperatriz Leopoldinense

1994 Imperatriz Leopoldinense

1993 Salgueiro

1992 Estácio de Sá

1991 Mocidade Independente

1990 Mocidade Independente

1989 Imperatriz Leopoldinense

1988 Unidos de Vila Isabel

1987 Mangueira

1986 Mangueira

1985 Mocidade Independente

1984 Portela (desfile de domingo) e Mangueira (campeã e supercampeã)

1983 Beija-Flor

1982 Império Serrano

1981 Imperatriz Leopoldinense

1980 Portela, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense

1979 Mocidade Independente

1978 Beija-Flor

1977 Beija-Flor

1976 Beija-Flor

1975 Salgueiro

1974 Salgueiro

1973 Mangueira

1972 Império Serrano

1971 Salgueiro

1970 Portela

1969 Salgueiro

1968 Mangueira

1967 Mangueira

1966 Portela

1965 Salgueiro

1964 Portela

1963 Salgueiro

1962 Portela

1961 Mangueira

1960 Portela, Salgueiro, Mangueira, Unidos da Capela e Império Serrano

1959 Portela

1958 Portela

1957 Portela

1956 Império Serrano

1955 Império Serrano

1954 Mangueira

1953 Portela

1952 Houve desfile, mas a apuração não foi realizada

1951 Império Serrano e Portela

1950 Império Serrano, Mangueira, Prazer da Serrinha, Unidos da Capela

1949 Império Serrano e Mangueira

1948 Império Serrano

1947 Portela

1946 Portela

1945 Portela

1944 Portela

1943 Portela

1942 Portela

1941 Portela

1940 Mangueira

1939 Portela

1938 Não houve concurso

1937 Vizinha Faladeira

1936 Unidos da Tijuca

1935 Portela

1934 Mangueira e Recreio de Ramos

1933 Mangueira

1932 Mangueira