SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista foi detido na noite desta quarta-feira (15), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após avançar contra a cancela de fechamento automático da rua Coronel Veiga, na altura da ponte Fones, no centro da cidade.

A rua havia sido fechada às 19h20 por causa da inundação provocada pela chuva. Logo em seguida, a Defesa Civil constatou a depredação da cancela por um carro.

A identificação do motorista foi possível devido às imagens registradas por câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis. Ele foi detido por policiais do 26° Batalhão da Polícia Militar, no bairro Quitandinha. O caso foi registrado na 106ª Delegacia Policial, em Itaipava.

Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a cancela foi instalada recentemente para proteger a população em caso de inundação do rio Quitandinha. O equipamento é acionado automaticamente por funcionários da Defesa Civil, de acordo com as análises do tempo e do volume do rio.

Há um ano, um temporal provocou desmoronamentos, soterramentos e inundações em Petrópolis. Duzentas e trinta e cinco pessoas morreram e duas seguem desaparecidas. Uma das vias mais afetadas foi a Coronel Veiga, com o transbordamento do rio Quitandinha.

A enxurrada arrastou dois ônibus para dentro do rio, matando passageiros.

A instalação de cancelas eletrônicas em três pontos ao longo do rio faz parte do plano de contingência do município para enfrentar as consequência dos temporais, após a tragédia de 2022.

Antes o fechamento da rua era feito de forma manual e dependia da percepção de técnicos sobre a possibilidade de o rio encher. Agora o fechamento eletrônico ocorre de acordo com um determinado índice pluviométrico, que determina o risco de inundação.

A prefeitura informou que tomará medidas judiciais contra o motorista que destruiu a cancela, o que inclui o pedido de ressarcimento do prejuízo.