RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - As festas privadas estão de volta ao Carnaval de Recife e Olinda, após o hiato imposto pela pandemia de Covid-19 no calendário oficial.

Um dos festejos mais tradicionais é o Carvalheira na Ladeira, que acontece no Memorial Arcoverde, em Olinda, de sábado (18) a terça (21).

No primeiro dia haverá shows de Anitta, Jorge e Mateus, Mari Fernandez, KVSH, Durval e Cat Dealers. No domingo (19), será a vez de Wesley Safadão, Dennis, Dubdogz, Thiaguinho, Teto e Rogerinho.

O DJ internacional Steve Aoki se apresentará na segunda (20), assim como Xand Avião, Pedro Sampaio, Matuê e Bruno Be. Na terça, encerrarão o evento Alceu Valença, Vintage Culture, Nattan, Eva, Felipe Amorim e Locos.

"Fizemos a festa no ano passado e o Carnaval na cidade em São Paulo, foram eventos muito bons, mas o projeto inicial é aqui em Olinda e Recife. Quando tem a atmosfera de Carnaval ao redor, fica melhor", diz Victor Carvalheira, um dos organizadores.

Como alternativa, durante as restrições da pandemia a empresa apostou em novas frentes de negócios, como jogos e gastronomia, além de lives nas plataformas digitais.

A organização do Carvalheira estima que 2.000 pessoas devem trabalhar por dia durante os quatro dias de festa, além da equipe de cem pessoas da promotora de eventos. Os ingressos estão à venda pela internet e custam R$ 800 (quarto lote). A festa é "open bar".

Principal concorrente do Carvalheira, o Camarote Olinda terá "open bar" no domingo (19) e na segunda (20). No primeiro dia de festa, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Nattan, Felipe Amorim e Wallas Arrais estão confirmados. Na segunda (21), sobem ao palco Wesley Safadão, João Gomes, Dilsinho, Tarcísio do Acordeon e Eric Land.

Os ingressos estão à venda no site do evento e custam R$ 600 para o domingo e R$ 530 para a segunda. O evento será realizado na área externa do Centro de Convenções, em Olinda, e na área interna da casa de shows. É o primeiro Carnaval realizado no local após a concessão do espaço para a iniciativa privada.

O produtor de eventos Carlito Asfora, responsável pelo Camarote Olinda, afirma que metade dos recursos financeiros anuais da sua empresa são obtidos durante o Carnaval. "A arrecadação do Carnaval é 50% do que faturamos no ano. Neste ano, a procura está muito grande. É uma demanda [que estava] reprimida. As pessoas querem participar", afirma.

FESTAS NO RECIFE

O Carnaval Boa Viagem, realizado no bairro homônimo da zona sul do Recife entre os dias 18 e 20, terá nomes como Gusttavo Lima, Xand Avião, Wesley Safadão, Saulo, Ávine Vinny, Matheus e Kauan e Alceu Valença.

De acordo com a organização, o espaço gera cerca de 600 empregos diretos e indiretos durante a montagem, e a expectativa é que esse número triplique nos dias de festa.

"Desde o momento em que a pessoa sai de casa, movimenta o motorista de transporte por aplicativo, maquiadoras, costureiras que ajustam o abadá, hotéis, bares e restaurantes. Todo esse público comemora a volta [do Carnaval]", avalia o produtor Aníbal Pinteiro.

Os ingressos para o evento, que também é "open bar", podem ser adquiridos pela internet e custam de R$ 650 e R$ 1.000.

Já o Parador, no Bairro do Recife, terá shows de Silva, Duda Beat, Luísa Sonza, Gloria Groove, Nação Zumbi e Marcelo Falcão. Os ingressos estão à venda na internet com preços que variam de R$ 230 a R$ 330.