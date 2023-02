SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa do tatuador cujo cliente morreu durante uma sessão afirmou nesta quinta (16) que a vítima pediu aplicação de anestésico e que alegou não ter nenhuma alergia antes do trabalho começar.

Em nota enviada à reportagem, os advogados disseram que o artista usou um spray de lidocaína, produto comum entre os tatuadores. "Não houve nenhuma irregularidade", disseram.

Além disso, eles disseram que o cliente assinou um termo de responsabilidade, em que disse não ter nenhuma alergia.

"O ocorrido é trágico, entretanto, atribuir a causa morte ao tatuador José, sem que exista uma investigação completa, se demonstra uma decisão precoce, pois podem existir circunstâncias desconhecidas sobre o fato", diz a defesa do tatuador.

**RELEMBRE O CASO**

David Luiz Porto Santos, de 33 anos, morreu ao fazer uma tatuagem no braço em Curitiba. O caso aconteceu em abril de 2021, mas a investigação só foi divulgada nesta semana.

A viúva de David, que o acompanhava naquele momento, disse que o tatuador exagerou no anestésico.

"O meu marido estava bem na finalização da tatuagem, até que o tatuador passou um anestésico nele, na hora que estava limpando o excesso. Ele passou no braço todo. O meu marido questionou o que tinha passado, ele respondeu que era um anestésico. Meu marido disse que a pressão dele estava baixando e o tatuador disse que era normal", disse a viúva.

O delegado Wallace de Brito afirmou que o tatuador deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena para esse crime é de até três anos de detenção.

SUSPEITA DE OVERDOSE

A lidocaína é um tipo de anestésico usado em procedimentos médicos. A Polícia apurou que o tatuador conseguiu o medicamento com uma receita de uma veterinária.

De acordo com o infectologista Daniel Junger, a vítima pode ter tido uma overdose do remédio, considerando a rápida reação. "O que pode se entender dessa situação, é que o profissional passou uma grande quantidade de anestésico numa superfície onde havia sangue. A absorção dessa medicação foi muito maior do que se tivesse passado em pele íntegra", explicou.

O laudo da necropsia no corpo de David não conseguiu apontar a causa da morte, descrita como "indeterminada".

"Muito embora os achados necroscópicos e de exames sejam sugestivos de intoxicação exógena por lidocaína, o perito não tem como afirmar categoricamente que essa foi a causa do óbito", disse a legista no documento.