SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motos de baixa cilindrada são as preferidas dos ladrões em São Paulo, segundo pesquisa anual da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), em parceria com a empresa de rastreamento Tracker.

O levantamento, feito com base na análise de boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil, mostra que no ranking com as 20 motos mais roubadas e furtadas em 2022, tanto no estado quanto na capital, a maioria são modelos de até 300 cilindradas. Esses modelos são utilizados por entregadores e motoboys e novos custam menos de R$ 20 mil. A lista também tem scooters.

A pesquisa apontou que o estado de São Paulo registrou 39.462 roubos e furtos de motocicletas no ano passado. O número é 38% maior que o de 2021, com 28.627 registros -foram quase 11 mil motos que despareceram das ruas em um ano.

Líder de vendas no país, com quase 385 mil motos emplacadas no ano passado, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a Honda CG 160 é também a campeã dos rankings de roubos e furtos, tanto no estado quanto na capital.

"Os modelos mais visados são os de menor cilindrada e preço, pois há uma grande quantidade desses veículos no mercado, o que gera uma demanda elevada por peças de reposição", afirma Erivaldo Costa Vieira, coordenador do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap.

"Por isso, os criminosos encontram facilidade para vender rapidamente essas peças, obtendo lucro", diz o pesquisador.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que as ações da Polícia Civil foram intensificadas em desmanches, ferros velhos e locais de comercialização de peças automotivas visando a identificação e prisão de integrantes de quadrilhas especializadas em roubos, furtos e receptação de motos.

No último dia 7, afirma a secretaria, quatro suspeitos foram presos em flagrante por policiais civis da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em um comércio de peças na zona leste.

"Eles foram flagrados com um estoque de 220 peças veiculares diversas sem numeração ou documentos de procedência. Munições também foram apreendidas", afirma a pasta, dizendo que de abril de 2022 até a semana passada, a divisão já apreendeu 87 motocicletas e 38.590 peças.

A dica para tentar evitar o furto do veículo, segundo Gilberto Almeida, 43, diretor-presidente do SindimotoSP, é colocar dois cadeados, um no disco de freio da roda dianteira e outro na coroa da traseira, quando estacionar a moto, mesmo no caso de uma entrega rápida. "Perde tempo, mas já dificulta."

VEJA OS MODELOS MAIS LEVADOS EM 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

**Roubos**

Honda CG 160 Fan - 1.391

Honda CG 160 Titan - 724

Yamaha FZ25 Fazer - 631

Honda CG 160 Start - 462

Yamaha MT03 ABS - 366

Yamaha XTZ - 250

Lander - 333

Honda CB250F Twister CBS - 322

Honda XRE 300 - 303

Honda CB 300R - 295

Honda XRE 300 ABS - 292

Honda CB 250F Twister - 225

Yamaha Fazer YS250 - 195

Yamaha XTZ 250 Ténéré - 193

Honda CG 150 FAN ESDI - 191

Honda PCX 150 - 188

Honda CG 160 Fan ESDI - 181

Honda CG 150 Titan KS - 178

Honda CB 500X - 178

Honda CG 160 Cargo - 174

Honda CB 250F Twister ABS - 159

**Furtos**

Honda CG 160 Fan - 3.384

Honda CG 160 Titan - 1.958

Honda CG 160 Start - 1.078

Honda PCX 150 - 1.066

Yamaha FZ25 Fazer - 713

Honda CG 150 Titan KS - 617

Honda XRE 300 ABS - 538

Honda XRE 300 - 524

Honda CBX 250 Twister - 520

Honda CG150 Fan ESDI - 487

Honda CG 125 Fan - 483

Honda NXR 160 Bros ESDD - 439

Honda CG 150 Fan ESI - 429

Honda CB 300R - 428

Honda CG 125 Fan KS - 421

Honda CG 160 Fan ESDI - 415

Honda CG 125 Titan KS - 366

Honda CG 150 Titan ESD - 361

Honda Lead 110 - 352

Honda Biz 125 - 326

CIDADE DE SÃO PAULO

**Roubos**

Honda CG 160 Fan - 432

Yamaha FZ25 Fazer - 264

Honda CG 160 Titan - 225

Yamaha XTZ 250 Lander - 182

Yamaha MT03 ABS - 141

Honda CB 250F Twister CBS - 127

Honda XRE 300 ABS - 116

Honda XRE 300 - 112

Honda CG 160 Start - 102

Honda CB 250F Twister - 101

Honda CB 300R - 95

Honda PCX 150 - 93

Honda CG 160 Cargo - 86

Honda CB 500X - 84

Yamaha XTZ 250 Ténéré - 66

Yamaha NMax - 62

Honda CB 250F Twistger ABS - 58

BMW G310 GS - 56

Yamaha Fazer YS 250 - 55

Honda CB 500F - 55

**Furtos**

Honda CG 160 Fan - 1449

Honda PCX 150 - 790

Honda CG 160 Titan - 780

Yamanha FZ25 Fazer - 383

Honda CG 160 Start - 379

Honda XRE 300 - 241

Honda NXR 160 Bros ESDD - 238

Honda Lead 110 - 234

Honda XRE 300 ABS - 225

Honda CG 160 Cargo - 218

Yamaha NMax - 182

Yamaha XTZ 250 Lander - 180

Honda CB 300R - 173

Yamaha YBR 150 Factor ED - 156

Honda CG 160 Fan ESDI - 153

Honda Pop 110I - 147

Yamaha MT03 ABS - 145

Honda CB 250F Twister CBS - 137

Honda CG150 Fan ESDI - 128

Dafrra Citycom 300I - 111

Fonte: Boletim Tracker-Fecap