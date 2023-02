SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Amapá prendeu preventivamente na quarta-feira (15) um homem de 28 anos suspeito de manter relações sexuais com mulheres sem camisinha, mesmo sabendo que é portador do HIV.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher. O homem é acusado de crime de lesão corporal gravíssima.

Segundo a polícia, a prisão ocorreu em uma academia de ginástica, onde ele trabalha como personal trainer.

As investigações começaram em janeiro, depois que uma das vítimas registrou boletim de ocorrência. Ela informou que conheceu o acusado em uma festa e, em maio de 2022, manteve relações sexuais com ele. Quatro meses depois, em exame de rotina, descobriu estar infectada.

A mulher diz que entrou em contato com o personal e, segundo a polícia, ele teria prometido realizar exames, mas não respondeu mais.

A delegacia informou que o inquérito policial foi concluído, e o Ministério Público já ofereceu denúncia.

Além da mulher que conheceu o acusado em uma festa, há ainda uma vítima que era menor de idade quando foi infectada e outras duas mulheres que procuraram a polícia após a repercussão do caso.

Outro inquérito policial vai apurar o suposto crime em relação às novas vítimas.

Na manhã desta quinta-feira (16), representante do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região procuraram a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher e informaram que o acusado não tem registro profissional junto ao órgão de regulamentação.

A infração de exercício irregular da profissão também será investigada. A reportagem não conseguiu contato com a defesa.