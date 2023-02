SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Zumbi dos Palmares lançou nesta sexta-feira (17) a UniSamba (Universidade do Samba), em parceria com a Liga das escolas de Samba e a Uesp (União das Escolas de Samba Paulistanas).

No total, serão oferecidas 60 bolsas de estudos nos cursos de administração e publicidade e propaganda para integrantes das escolas de samba afiliadas a essas entidades.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 17 de março pelo site https://vestibularzumbidospalmares.com.br/.Os interessados participarão do processo seletivo. Serão aprovadas bolsas de estudos de 100% aos melhores classificados no processo seletivo.

Para o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, a UniSamba chega com o propósito de capacitar e qualificar os profissionais do samba em prol de uma melhor gestão de suas agremiações de forma sustentável e economicamente viável.