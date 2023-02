SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Carnaval do Rio de Janeiro, blocos clássicos como Cordão da Bola Preta convivem com festas de famosos, como Ludmila e Anitta.

A seguir, veja roteiro que inclui também sugestões para pais se divertirem com filhos na capital carioca.7

*

**BLOCOS TRADICIONAIS**

CARMELITAS

Sexta-feira (17), 15h. Rua Dias de Barros 1, Santa Tereza

CORDÃO DA BOLA PRETA

Sábado (18), 9h. Rua Primeiro de Março, Centro

BANGALAFUMENGA

Domingo (19), 9h. Av. Infante Dom Henrique, Monumento aos Pracinhas, Glória

AREIA

Domingo (19), 7h. Av. Delfim Moreira, 1051, Leblon

CORDÃO DO BOITATÁ

Domingo (19), 11h. Praça XV, Centro

BLOCO SARGENTO PIMENTA

Segunda (20), 10h. Avenida Infante Dom Henrique, 75, Flamengo

AMIGOS DA PANELA DA MOCIDADE

Terça (21), 11h, Rua Figueiredo Camargo, Padre Miguel

ORQUESTRA VOADORA

Terça (21), 13h, Aterro do Flamengo, Glória

**BLOCOS PARA CRIANÇAS**

BLOCÃO DA BARRA

Sábado (18), 9h. Praça do Ó, Barra da Tijuca

BLOCO DOS PALHACINHOS

Sábado (18), 15h. Estrada do Quitungo 1354, Brás de Pina

BANDA DO LIDINHO DE COPACABANA

Domingo (19), 15h. Praça do Lido, Copacabana

BANDA DE IPANEMA INFANTIL

Segunda (20), 15h. Rua Visconde de Pirajá 61, Ipanema

**BLOCOS COM CELEBRIDADES**

FERVO DA LUD

Terça-feira (21), 9h. Rua Primeiro de Março

BLOCO DA ANITTA

Sábado (25), 8h. Rua Primeiro de Março, 64, Centro