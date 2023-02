SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula cita mensalão e admite erros anteriores, empresa cria fake news para manipular Google e outras notícias para começar este sábado (18).

GOVERNO LULA

Lula cita mensalão, cobra aliados a agir contra corrupção e admite erros anteriores. Presidente tem afirmado a aliados que todos têm responsabilidade de fiscalizar e evitar irregularidades no governo.

Governo propõe reajuste linear de 7,8% a servidores e aumento de R$ 200 no auxílio alimentação.

POLÍTICA

CGU investiga se registro de vacina de Bolsonaro é verdadeiro, diz ministro. Vinicius de Carvalho diz ter aberto sindicância sobre possível adulteração do documento.

PMs usam meias com rosto de Bolsonaro, contrariando regulamento de uniforme.

PETROBRAS

EUA acusam executivos de pagar propina por contratos com a Petrobras entre 2010 e 2018. Estatal diz ser vítima do crime; OUTRO LADO: acusados, que atuam na área de importação e exportação de petróleo, não foram encontrados.

POLÍTICA

Deltan questiona neutralidade de novo juiz da Lava Jato e cita doação a Lula. Magistrado que assumiu operação fez crítica a Moro e a ex-procurador e disse que tentará resgatar credibilidade.

STF

STF forma maioria para manter suspensão de porte de armas de Carla Zambelli. Ministros também mantiveram busca e apreensão de armas da deputada bolsonarista.

GUERRA DA UCRÂNIA

Macron vê Brasil e Índia desconfiados do Ocidente na Guerra da Ucrânia. Presidente francês analisa papel do Sul Global no conflito; Zelenski diz que Putin não irá parar se vencer.

COTIDIANO

Personal trainer é preso no Amapá sob suspeita de infectar mulheres com HIV. Segundo a polícia, ele sabia que estava infectado e pode ter feito quatro vítimas.

JUSTIÇA

Inadimplente pode perder a CNH? Decisão do STF também permite apreender passaporte e proibir participação em concurso público, entre outros.

CORPO

Entenda as diferenças entre Ozempic e Wegovy, semaglutidas injetáveis. Medicamentos imitam hormônio GLP-1, que reduz o açúcar do sangue e diz ao cérebro que o usuário está satisfeito.

ALALAÔ

Por que a Globo matou a Globeleza após polêmicas que vão de racismo a nudez? Musas de Carnaval da emissora rebolavam peladas em vinhetas que levantaram discussões de padrões estéticos e objetificação.