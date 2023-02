RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Donos de hits deste e de outros carnavais, artistas como Léo Santana, Anitta, Wesley Safadão, Ludmilla e Pabllo Vittar agitam eventos privados no Rio de Janeiro.

Com a mistura de axé, pop, funk, música eletrônica e pagode, o Carnaval das Artes acontece de domingo (19) até terça (21) na Marina da Glória, na zona sul.

O evento, que chega à sua quarta edição, traz grandes nomes para o line-up. A partir das 19h deste domingo, sobem ao palco Wesley Safadão, Alok, João Gomes, Ferrugem e Poze do Rodo.

Na segunda (20) será a vez de Léo Santana, dono do hit "Zona de Perigo", que lidera o ranking das mais tocadas no Brasil. Também se apresentam Mari Fernandez, Belo, Filipe Ret e MC Cabelinho.

O pop comanda a noite da terça de Carnaval (21), com Ludmilla, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Lexa e Chá da Alice. Os ingressos estão disponíveis na internet e custam a partir de R$ 350, podendo chegar a R$ 650 para a área vip.

Com uma programação de peso e muita diversão a céu aberto, o Carnarildy mistura o funk de Pedro Sampaio e Anitta, o pagode de Sorriso Maroto e Menos é Mais, o pop de Luísa Sonza, o sertanejo de Luan Santana e o rap de Xamã.

O evento acontece até segunda-feira (20), sempre a partir das 18h, no gramado do Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste. Os ingressos custam a partir de R$ 130.

Neste sábado (18) rolam os shows de Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Luísa Sonza e Matuê. No domingo é a vez de Anitta, Menos é Mais, L7nnon e Matheus Fernandes. Na segunda, Luan Santana divide o palco com Xamã, Dennis DJ e Mumuzinho.

Na região central da cidade, o festival Auê de Carnaval tem mais de 50 atrações em 70 horas de festa no Armazém da Utopia, localizado no Santo Cristo.

A programação, que começou nesta sexta (17) e vai até 25 de fevereiro, tem shows de medalhões da MPB e nomes de destaque da nova geração.

No domingo se apresentam Duda Beat, Letrux e Bloco 442. Na segunda será a vez de Teresa Cristina, Samba que Elas Querem e Amigos da Onça. Na terça, a festa recebe Jorge Ben Jor e o bloco Céu na Terra.

Os portões abrem sempre às 21h. Os ingressos são vendidos pela internet, com valores que variam de R$ 60 (meia solidária) a R$ 120.

Ainda no Santo Cristo, o Carnaval do Futuro no NAU Cidades promove quatro dias de festa. Neste sábado, a partir das 22h, a festa recebe os cortejos Gatas Extraordinárias, Bloconcê, Bloco 442 e Sereias da Guanabara, com ingressos a R$ 25.

O evento retoma na terça com o esquenta da Rebecca recebendo Pocah, Gabriel do Borel, Rennan da Penha e TZ da Coronel, às 22h, por R$ 30. Os ingressos também são vendidos on-line.

Os jardins do MAM, no centro, também serão palco de folia. No domingo se apresenta o New Kids On the Bloco, às 16h, por R$ 30. No mesmo horário, na segunda (20), sobem ao palco Vitão, Hitmaker, Que Pena Amor, Sereias da Guanabara, Meu Carna é Funk, entre outros, com ingressos a R$ 20.

A terça de Carnaval começa mais cedo, às 15h, com apresentações de Bloco do Caju Pra Baixo, Belo, Vitinho, Suel, Clareou, Julio Sereno e Tá na Mente. Os ingressos da terça custam R$ 40.

Fechando a folia na quarta-feira de cinzas, o BaianaSystem faz show às 16h por R$ 40.