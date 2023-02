SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco mais de uma hora do início do segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, humoristas que serão homenageados pela escola Estrela do Terceiro Milênio estão concentrados próximos no Auditório Elis Regina, próximo ao Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

A Estrela do Terceiro Milênio, escola do Grajaú, na zona sul paulistana, é estreante no Grupo Especial e abre os desfiles as 22h30.

A agremiação vai homenagear o humor. Inclusive com a presença de humoristas famosos no desfile, como o global Marcelo Adnet, que tem uma enorme escultura do seu rosto no último carro, Marcelo Tas, a turma do Porta dos Fundos e Carlos Alberto de Nóbrega.

Adnet, inclusive, particicipou da concepção do desfile da escola, que tem à frente o carnavalesco Murilo Lobo.

Cerca de 1.600 componentes devem entrar na pista em quatro alegorias com carros que já estão na concentração e e que foram bastante elogiados, inclusive por concorrentes no sambódromo.

