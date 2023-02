SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Sebastião (197 km de SP) decretou estado de calamidade pública neste domingo (19) após as fortes chuvas que atingem o litoral norte de SP causarem deslizamentos de terra em diversas áreas do município, informou o prefeito Felipe Augusto (PSDB) por meio das suas redes sociais. A programação do carnaval para o dia foi cancelada.

"Assinamos agora um decreto de calamidade pública em nossa cidade, em razão das chuvas. Mais de 600 milímetros em alguns pontos da cidade. Solo encharcado, deslizamentos, desabamentos, bairros inteiros isolados", disse Augusto.

A Defesa Civil informou que os volumes registrados pelos pluviômetros são "excepcionais e recordes para a cidade". Na Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga choveu mais de 400 milímetros durante a madrugada, em um período de quatro horas. Há estações em que os volumes ultrapassam 600 milímetros em 24 horas.

A prefeitura abriu escolas para receber famílias desabrigadas. Em locais mais afetados, como a travessa Antônio Tenório, no Itatinga, moradores estão sendo removidos para esses abrigos.

Até o momento, os locais abertos para receber a população são as escolas municipais Professora Patricia Viviani Santana, da Topolândia; Escola Cambury, em Cambury; Instituto Verde Escola, em Barra do Sahy; Professor Antonio Luiz Monteiro, de Boiçucanga; e Maria Virginia Silva, de Barra do Una; e também a Creche Débora Tavares Bahia, no Jaraguá.

O fundo social do município está recebendo doações para distribuir as famílias afetadas, desde itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos até móveis e eletrodomésticos.

Os pontos de arrecadação são o Fundo Social, na Rua Capitão Luiz Soares, 33, e as regionais da Secretaria de Serviços Públicos. Para mais informações sobre como ajudar é possível entrar em contato pelo telefone (12) 3892-4991.

ENDEREÇOS PARA ABRIGO

Creche Débora Tavares Bahia ? Av. Dário Leite Carrijó, 2211 - Jaraguá

EM Prof.ª Patricia Viviani Santana ? Av. Prof. José Machado Rosa, 899 - Topolândia

EM Cambury ? R. Olímpio Faustino, 155 - Praia de Camburi

Instituto Verde Escola ? Av. Marginal, 44 - Praia Barra do Sahy

EM Prof. Antonio Luiz Monteiro ? Estr. do Cascalho, 1409 - Boicucanga

EM Maria Virginia Silva ? R. Valinhos, 136 - Barra do Una