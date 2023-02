SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde sábado (18), fortes chuvas atingem o litoral norte de São Paulo, provocando alagamentos, deslizamentos e mortes. As áreas mais afetadas estão entre os municípios de São Sebastião (197 km de SP), que decretou estado de calamidade pública neste domingo (19), e Bertioga (93 km de SP). Para atender pessoas desabrigadas, prefeituras e ONGs estão recebendo doações.

Em menos de 24 horas, o volume de chuva ultrapassou os 600 mm em São Sebastião e em Bertioga, segundo a Defesa Civil estadual, o que pode ser classificado como um "evento climático extremo". O órgão alerta que a população não se desloque ao litoral norte devido às enchentes e às quedas de barreiras e de árvores em diversas rodovias, que estão totalmente ou parcialmente interditadas.

Saiba como doar: O Instituto Verdescola e o Instituto Conservação Costeira estão arrecadando colchão, lençol, toalha, água sanitária, água mineral, roupas para crianças e adultos, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. É possível entregar os itens na sede do Instituto Verdescola (avenida Marginal, 44 - Praia Barra do Sahy, São Sebastião) ou doar via Pix (verdescola@verdescola.org.br).

A Gerando Falcões organiza a campanha "Tamojunto", que recebe doações via Pix, por meio do CNPJ 18.463.148/0001-28. A ONG acrescentará R$ 1 a cada R$ 1 doados, com limite de R$ 1 milhão.

O Fundo Social da Prefeitura de Caraguatatuba recolhe material de limpeza --neste momento, a demanda mais urgente é por saco de lixo, detergente, álcool 70%, desinfetante, cloro, sabão em pó, esponja, vassoura, rodo, pano de chão e balde--, além de itens de higiene pessoal (principalmente sabonete, escova de dente e creme dental), roupas infantis, femininas e masculinas, e roupas de cama e banho no Cemug (Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves), localizado na avenida José Herculano, 50 - Jardim Britânia.

A Prefeitura de Ilhabela arrecada colchões, mantas, fogão, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal na sede do Fundo Social (rua Guaiamu, 56 - Perequê). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99932-7150.

A Prefeitura de Guarujá recebe doações de roupas, produtos de higiene e alimentos não perecíveis no Ginásio Tejereba, na rua Silvio Daige - Jardim Tejereba.

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião recebe doações em dinheiro via Pix (CNPJ 28.086.952/0001-99) ou por meio de depósito em conta do Banco do Brasil (agência 0715-3 e conta corrente 54708-5, em nome do Fundo Social de Solidariedade).

Com um grupo de voluntários, o Fundo Social também recolhe roupas, calçados, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e infantis, água mineral, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, eletrodomésticos, camas e colchões. É possível levar os itens à sede do Fundo Social ou nas sete regionais da

Secretaria de Serviços Públicos. Veja os endereços e telefones:

Sede: rua Capitão Luiz Soares, 33

Telefone: (12) 3892-4991

Centro: rua João Cupertino dos Santos, 249

Telefone: (12) 3891-2050

Topolândia: avenida Professor Dr. José Machado Rosa, 171

Telefone: (12) 3893-1305

Costa Norte: rua do Parque, 04

Telefone: (12) 3861-1234

Maresias: avenida Dr. Francisco Loup, 1.316

Telefone: (12) 3865-7094

Boiçucanga: avenida Walkir Vergani, 36

Telefone: (12) 3865-1550

Juquehy: rua Benedito Maurício Faustino, 101

Telefone: (12) 3863-1473

Boraceia: alameda Ribeirão Pires, 339

Telefone: (12) 3861-1981

