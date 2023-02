RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em busca do bicampeonato, a Grande Rio faz um desfile de grandiosidade na noite deste domingo (19), com carros alegóricos altos e fantasias bem acabadas no enredo sobre Zeca Pagodinho. A fantasia da bateria faz homenagem aos tradicionais blocos Cacique de Ramos e Bafo da Onça.

O Cacique, querido por Zeca, também está presente no carro que traz personagens da nova geração do samba, entre eles Juninho Thybau e Renato Milagres, sobrinhos de Zeca.

Outro setor da escola da Baixada Fluminense traz a devoção de Zeca a São Cosme e São Damião.

A escola passou com pequenos problemas de evolução. O setor sobre a verve suburbana de Zeca teve apresentou pequeno buraco próximo a uma das cabines de jurado, o que pode tirar pontos da atual campeã.