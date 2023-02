SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (20) promete uma programação eclética no Carnaval de Salvador, com desfile de Claudia leite em um trio elétrico independente no circuito Campo Grande, com a plasticidade do Cortejo Afro no circuito Barra-Ondina, além de uma apresentação de Pitty na Praça Castro Alves.

Na sequência, Carla Perez faz um desfile para o público infantil, seguida dos trios elétricos liderados pelo cantor Lincoln, Claudia Leitte, Psirico, Carlinhos Brown e Luiz Caldas.

No circuito Barra-Ondina, Bell Marques comanda o segundo desfile do bloco Camaleão. A cantora Ivete Sangalo lidera o bloco Coruja, e Durval Lélys desfila com os associados do Me Abraça.

Também haverá desfiles de trios independentes com Armandinho, Dodô e Osmar, Gerônimo, La Fúria, além do afoxé Filhos de Gandhy e os blocos afro Muzenza e Cortejo Afro.

O Carnaval de Salvador segue até a Quarta-feira de Cinzas, quando um desfile do cantor Bell Marques vai encerrar a festa com um desfile entre Ondina e a Barra.

A festa volta após três anos parada por conta da pandemia da Covid-19 -o último Carnaval foi em 2020. A Prefeitura de Salvador estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.

Confira a programação do Carnaval de Salvador

https://carnaval.salvador.ba.gov.br/programacao/

Destaques da programação:

Segunda-feira (20)

Filhos de Gandhy (Barra)

Durval Lelys (Barra)

Claudia Leitte (Campo Grande)

Terça-feira (21)

Luiz Caldas (Barra)

Saulo Fernandes (Campo Grande)

Muzenza (Campo Grande)