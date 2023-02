SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de endossar as críticas à Acadêmicos do Salgueiro por levar para a Marquês de Sapucaí um carro alegórico que representava o demônio, a ex-BBB Flay disse que não sabia que a fantasia usada por ela no Halloween de 2022 faz referência ao diabo.

Para as festividades de Halloween do ano passado, Flay se inspirou em Pinhead, personagem da franquia de terror Hellraiser. Agora, a famosa contou que escolheu a fantasia porque achou "bonita", mas não buscou o significado.

"Sobre a minha fantasia de diabo no Halloween, eu não sabia o significado pois só vi no Pinterest e achei a maquiagem artística. Errei em não buscar o significado", declarou.

Flay também admitiu que não pesquisou o significado do samba-enredo do Salgueiro antes de criticar publicamente a escola por suposta apologia ao diabo. Ainda, ela negou que siga alguma doutrina religiosa, mas afirmou acreditar em Deus.

"Quem me conhece sabe que eu não sou evangélica. Tenho fé imensa em Deus, não tenho religião alguma. Acredito que a maioria das religiões prezam por coisas boas. Não busquei saber o enredo. Agora fui buscar saber e vi que é uma luta entre o bem e o mau, e o que o capiroto perde. Apenas vi aquela foto [do carro alegórico] e quando vi achei muito forte porque representa a maldade", completou.

Com samba-enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho", o desfile da escola de samba Salgueiro incluiu uma estátua do diabo deitado em um dos carros, além de vários sambistas vestidos com roupas nesse tema. Nas redes, a agremiação foi acusada de "profanar" o divino.

Conforme a escola explicou ao anunciar o enredo do Carnaval 2023, a ideia era retratar a história da criação do Paraíso, mas com um novo olhar para o Jardim do Éden. Entretanto, apesar de exaltar a importância da liberdade de expressão e protestar contra a censura ao homenagear Joãosinho Trinta, carnavalesco da escola, o Salgueiro foi alvo de represálias e intolerância nas redes.