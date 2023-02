- Mais de 3 mil celulares foram furtados durante o carnaval em SP

Durante o período de carnaval foram registrados 3.486 roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo, segundo balanço divulgado hoje (22) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O número é quase 40% inferior à quantidade de registros de roubos e furtos ocorridos no carnaval de 2020, quando foram feitos 5.450 boletins de ocorrência. O número também é inferior ao que foi registrado no carnaval de 2019, quando foram lavrados 5.471 boletins. A comparação é feita com os anos de 2019 e 2020 porque o carnaval foi suspenso nos anos de 2021 e 2022 em virtude da pandemia da covid-19.

Do total de ocorrências, 2.328 foram relativas a furtos e 1.158 relativos a roubos. No entanto, o número de celulares roubados ou furtados pode ser ainda maior, já que cada boletim de ocorrência pode indicar o roubo ou furto de mais de um aparelho.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, 595 aparelhos celulares que foram furtados ou roubados durante o carnaval já foram recuperados e devolvidos aos seus donos.

Pelos números divulgados hoje pela secretaria, mais de 4,5 milhões de foliões frequentaram os blocos carnavalescos somente na capital paulista.

Prisões

A Polícia Militar comunicou que, durante o carnaval no estado de São Paulo, 629 pessoas foram presas, sendo que 189 tinham relação ao roubo ou furto de celulares.

“Não tivemos registro de nenhuma violência mais grave”, informou o comandante da Polícia Militar, coronel Cássio de Freitas.

