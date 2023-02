As equipes técnicas do governo do Estado e do Exército Brasileiro desobstruíram, no fim da tarde dessa quarta-feira (22), o último ponto de interdição total na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

Neste momento, informou o governo do estado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) faz a vistoria no local. Veículos de serviço e de emergência já conseguem trafegar pela via. A previsão é que o tráfego seja liberado para os veículos em geral nesta quinta-feira (23).

O DER informou que na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba, a subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055) onde o motorista se encontra.

Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da SP-055, no km 174, a rota alternativa é somente a Rodovia dos Tamoios.

Entre a sexta-feira (17), início do feriado prolongado de carnaval, e as 16h desta quarta-feira (22), o Centro de Operações e Informações (COI) do DER-SP contabilizou 141,7 mil veículos que seguiram para as praias do litoral norte pelas rodovias Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz.

No mesmo período, subiram para São Paulo 104,3 mil veículos pelas mesmas vias. A Mogi-Bertioga está interditada desde o domingo (19). Até aqui, 74% dos veículos retornaram por essas rodovias, informa o COI-DER.

Pontos de interdição:

Total

Mogi-Bertioga (SP-098) - A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão.

Parcial

Rio-Santos S (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, SP-055)

Km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto)

Km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza)

Km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga)

Km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha)

Km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu)

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra)

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque)

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque)

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia Toque Toque)

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias)

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga)

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta)

Km 188 – erosão (Praia de Boracéia)

Km 189 – erosão (Praia de Boracéia)

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba)

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 11 – queda de barreira

Km 13 – queda de barreira

Km 58 – queda de barreira

Rodovias concessionadas

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está com Operação 4x6 - a subida da serra é feita pelas duas pistas (seis faixas) da Rodovia dos Imigrantes (SP 160) e a descida pelas duas pistas (quatro faixas) da Anchieta (SP 150).

Há lentidão na Rodovia dos Imigrantes entre o km 28,5 e o km 27, sentido capital. Na Anchieta, o tráfego é normal. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 055) apresenta congestionamento do km 268 ao km 270. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055) apresenta congestionamento do km 270 ao km 274, sentido Praia Grande.

No momento, há tráfego intenso na Rodovia dos Tamoios, que está com Operação Subida - com as duas faixas da Pista Nova da Serra e uma faixa da Pista Antiga sentido São José dos Campos e uma faixa da Pista Antiga sentido Litoral.

No Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), há lentidão entre o km 57 e o km 56 e entre o km 35 e km 31, ambos no sentido Capital.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes e na Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto, o tráfego normal, sem congestionamentos.

Internações

Até o momento, 19 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, 19 permanecem internados com estado de saúde estável. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris. Na terça-feira (21), duas crianças, ambas de oito anos, também foram transferidas ao Hospital Regional de São José dos Campos.

Identificação das vítimas

Até o momento, 48 óbitos foram confirmados, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. Vinte e seis corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças.

Atualmente, as forças de segurança e A prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo Estado.

Doações

O Fundo Social de São Paulo já arrecadou mais de R$ 660 mil em recursos para a aquisição de cestas básicas e cobertores para as vítimas das chuvas no litoral norte. Desde o início da campanha, o órgão já enviou cerca de 55 toneladas de donativos para as cidades de Guarujá, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião.

Interessados em ajudar podem acessar o link do fundo.

Água

A Sabesp recuperou os sistemas de água em todos os municípios do litoral norte atendidos pela Companhia: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga. De acordo com as equipes técnicas, os serviços foram restabelecidos, inclusive em Boiçucanga (São Sebastião), um dos bairros mais atingidos, que está com o abastecimento retornando de forma gradual aos 3,5 mil imóveis do local.

A companhia segue dando assistência com distribuição gratuita de copos de água e fornecimento de caminhões-tanque. Qualquer prática abusiva de preços na região deve ser denunciada ao Procon.

Fiscalização

A Polícia Civil, em conjunto com o Procon, fará uma operação para fiscalizar o comércio da região a fim de identificar os abusos relatados pelos moradores. Nos pontos onde forem identificados preços abusivos, os policiais e os técnicos do Procon vão avaliar se trata-se de uma medida administrativa passível de multa ou um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, além das providências administrativas, serão adotadas as medidas de ordem criminal, para encaminhamento à Justiça.

Recursos

O município de São Sebastião já conta com R$ 14 milhões para ações de resposta às fortes chuvas e consequentes deslizamentos de terra que ocorreram na cidade nos últimos dias. Além dos R$ 7 milhões já repassados pelo governo de São Paulo, no domingo (19), dia em que o Executivo estadual decretou estado de calamidade pública em Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, a cidade poderá contar com mais R$ 7 milhões oriundos do Governo Federal.

Os novos recursos serão repassados por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e serão aplicados na aquisição de cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, kits dormitório, colchões e combustível para veículos utilizados nos resgates.

