- Carnaval segue no fim de semana em SP com blocos e desfile das campeãs

O Carnaval de Rua de São Paulo segue neste final de semana com desfile de blocos pelas ruas da cidade. Na programação, 85 blocos vão desfilar entre o sábado (25) e o domingo (26). A programação completa dos blocos pode ser acessada na página da prefeitura.

No sábado (25), a partir das 10h, o Bloco do Prazer homenageia Gal Costa com shows de Pedro Keiner e Bia Sá. O trajeto será na rua Baronesa de Itu, 436; rua Barão de Tatuí; rua Jaguaribe e rua Martim Francisco, na Vila Buarque.

No Ibirapuera tem o Navio Pirata, o bloco de Carnaval da banda BaianaSystem. O bloco também terá shows de Tropkillaz, Chico César e DJs André Laudz e Zegon. O trajeto será pela Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, com início às 13h. Outro destaque no mesmo dia é o Bloco Praieiro com Jammil, com concentração às 11h. O trajeto será: R. Henrique Schaumann, 567 a 125, em Pinheiros.

Domingo

O destaque do domingo (26), para encerrar a folia paulistana, será a cantora baiana Daniela Mercury no bloco ‘A Pipoca da Rainha’, considerado pelo Guiness Book, o livro dos recordes, como a maior pipoca do planeta. O bloco vai desfilar na Rua da Consolação (do 2101 ao 585), com início da concentração às 14h e dispersão às 20h.

Antes, ao meio-dia, tem o Bloco do Pedro Sampaio, no Ibirapuera. O trajeto será na Avenida Pedro Álvares Cabral, também entre o Obelisco e o Monumento às bandeiras. DJ de funk, o carioca Pedro Sampaio traz seus hits para estrear em um bloco paulistano. Já o Bloco Tatuapé, o maior da Zona Leste, faz o Carnaval acontecer com a escola de samba Acadêmicos do Tatuapé. A folia será no domingo, às 14h, na Avenida Vereador Abel Ferreira, 69.

Desfile das campeãs

Além dos blocos, neste sábado (25), a partir das 23h, desfilam as cinco escolas campeãs do carnaval paulistano. O evento tem desfile da Mocidade Alegre, a vencedora deste ano, e também da Mancha Verde, Império de Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real.

Além delas, o desfile tem a presença das duas primeiras colocadas nos grupos de acesso: a Vai-Vai, campeã do grupo de Acesso 1, e a Camisa Verde e Branco, vice-campeã. Desfilam também a Torcida Jovem, como campeã do Grupo de Acesso 2 e a Dom Bosco de Itaquera, vice-campeã.