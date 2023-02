SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou em janeiro de 2023 um recorde nos casos de furto para o primeiro mês do ano desde o início da série histórica --os índices criminais passaram a ser tabulados em 2002.

Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), foram 19.115 casos na capital no primeiro mês deste ano contra 16.231 ocorrências em 2022, alta de 18%.

No comparativo com 2020, período anterior à pandemia de Covid-19, o aumento foi menor, de aproximadamente 3%.

O estado de São Paulo também registrou aumento nos casos de furto. Foram 47.455 ocorrências em janeiro de 2023, contra 42.550 no mesmo período do ano passado, alta de 11%. Foi o maior número de casos em nove anos --em 2014, foram 47.771 registros.

Os casos de roubo ficaram em patamar semelhante ao do ano passado. Na capital, foram 12.030 registros, contra 11.846 no ano passado e 13.535 em 2020. No estado, foram 20.877 casos em 2023, ante 20.474 em 2022, e 23.997 em 2020.

Queda de homicídios Na contramão dos furtos, as mortes por homicídio doloso (quando há intenção de matar), atingiram o menor número na capital desde o início da série histórica.

Foram 43 casos, uma redução de 23% em relação a janeiro do ano passado, que teve 56 mortes. A queda foi ainda maior se comparada com o período pré-pandemia, quando 71 pessoas foram assassinadas em 2020.

No estado, foram 258 casos, segundo menor número da série histórica. Só janeiro do ano passado, com 250 casos, teve números melhores.

Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que a taxa de vítimas de assassinato na capital ficou em 4,53 casos para cada 100 mil habitantes, a menor dos últimos 21 anos. "A variação dos crimes contra a vida é permanentemente estudada pela SSP, para a elaboração de políticas públicas que auxiliem na diminuição desses indicadores".

Sobre crimes patrimoniais, a pasta alegou que as ações da Polícia Civil foram intensificadas de modo a combater a receptação, destino da maioria dos produtos roubados e furtados. "A exemplo disso, estão as operações em lojas de telefonia e revenda de celulares, desmanches, ferros velhos e locais de comercialização de peças automotivas visando a identificação e prisão de integrantes de quadrilhas especializadas em roubos, furtos e receptação de celulares e veículos".

Conforme a SSP, em todo estado, 3.525 veículos foram recuperados no mês de janeiro, número 10,8% maior do que o total de veículos roubados e furtados no período. A recuperação de veículos também foi 2% maior do que no mesmo mês do ano passado, acrescentou.