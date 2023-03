SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-modelo Aline Laís Lopes, 34, foi assassinada e teve o corpo incendiado em Cotia (SP). Seu corpo foi queimado e achado em carro de supermercado em SP

A Polícia localizou partes do corpo da mulher incendiado na Avenida Professor José Barreto, no último sábado (25), e mais restos mortais foram localizados próximo a um prédio abandonado.

A vítima foi identificada como sendo Aline, que, segundo a polícia, seria dependente química e foi morta por enforcamento, antes de ser queimado. A mulher teria caído em uma emboscada, a suspeita é que a morte tenha sido encomendada pela esposa do traficante que fornecia drogas à ex-modelo, apurou a TV Record. Ela teria sido atraída para uma casa de shows abandonada por uma mulher contratada para o crime.

Partes do corpo da mulher foram encontrados em um carrinho de supermercado e abandonado em uma passarela na rodovia Raposo Tavares. Uma suspeita de envolvimento no crime já foi ouvida pela polícia, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Os restos mortais estão sendo submetidos a exames no Instituto de Criminalística e IML (Instituto Médico Legal).