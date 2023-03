SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial penal sacou uma arma e apontou para funcionárias de uma loja em Belo Horizonte depois que a filha dele, uma criança de 9 anos, foi acusada de furto no último sábado (25). Segundo a família, a menina foi vítima de racismo após comprar elásticos para o cabelo ao lado da irmã de 23 anos e de três primas adolescentes.

"Eu questionei. Falei: quero saber o que aconteceu. Tem câmera na loja, então me apresente o momento exato em que a minha filha estava furtando", relatou a mãe da criança em entrevista à TV Globo Minas.

Segundo a mãe, a funcionária da loja riu e disse que não mostraria nada. Também teria chamado a criança de ladra. Em seguida, de acordo com o boletim de ocorrência, o pai sacou a arma e apontou para as funcionárias, que correram. Ele não chegou a atirar.

Seguranças do shopping e policiais militares foram até a loja, que fica no Shopping Del Rey, no bairro Pampulha. Todos foram para uma delegacia e ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota oficial, a loja All Mini, onde ocorreu o fato, afirma que repudia toda forma de racismo, discriminação ou preconceito e que respeita as diferenças entre seus clientes. A nota destaca que o episódio é investigado pela polícia e diz estar à disposição para prestar informações.

Também em nota, o Shopping Del Rey afirmou que repudia toda e qualquer forma de discriminação e que está à disposição para apoiar o trabalho de apuração das autoridades.