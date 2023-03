O adolescente de 14 anos de idade, vítima de ataque de um tubarão, na manhã deste domingo (5), continua internado no Hospital da Restauração, no Recife.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o quadro de saúde do jovem é estável e não há previsão de alta hospitalar.

Na manhã desta segunda-feira (6), o jovem recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e agora está na enfermaria, onde permanece sob os cuidados de equipe multiprofissional.

Durante o procedimento cirúrgico, ainda no domingo, o adolescente teve o membro inferior direito amputado, devido à gravidade das lesões. Ele e a família estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital.

O ataque

O adolescente foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, na altura da Igrejinha, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife.

O local, no litoral sul de Pernambuco, é proibido para banho de mar, por determinação do Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), órgão da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, instituído em 2004.

A vítima foi resgatada de helicóptero e encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou pela cirurgia de amputação da perna.

Com este caso, subiu para 76 o número de incidentes com tubarões no estado, desde 1992, considerando as praias pernambucanas do continente e de Fernando de Noronha.

O último registro foi em 20 fevereiro, na Praia dos Milagres, em Olinda, região metropolitana do Recife.

