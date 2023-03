A circulação de veículos na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi totalmente liberada no fim da tarde desta terça-feira (7). O tráfego estava interrompido na via desde o último dia 19, quando as pistas foram atingidas, na altura de Biritiba Mirim, por deslizamentos de terra durante as fortes chuvas que devastaram o litoral norte do estado de São Paulo e deixaram, ao menos, 65 mortos.

De acordo com o governo do estado, a liberação do tráfego ocorre cerca de um mês e meio antes da previsão inicial, que era de 60 dias de obras.

“A liberação antecipada desse trecho da rodovia foi possível graças ao empenho das equipes do DER [Departamento de Estradas de Rodagem], que trabalharam intensamente nas obras de recuperação do pavimento danificado. Além disso, os trabalhos continuam para concluir, por exemplo, a construção do muro de contenção e a limpeza de detritos, sempre visando à segurança viária dos usuários”, disse a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende.

Segundo o governo estadual, as obras totais do projeto de recuperação da via devem ser concluídas em até 180 dias. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões para melhorias das galerias pluviais existentes, implantação de novo sistema de drenagem, construção de muro de arrimo e reforço do muro existente.

Mortes

O governo paulista informou que, até o momento, 65 óbitos foram confirmados na região, em razão das chuvas: 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. Já foram identificados e liberados para sepultamento 57 corpos, dos quais, 21 de homens adultos, 17 de mulheres adultas e 19 de crianças.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que quatro pessoas ainda estão internadas no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. O estado de saúde delas é estável. Já receberam alta hospitalar 19 pacientes e cinco foram transferidos para outras unidades.

