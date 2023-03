SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de rock americana Red Hot Chili Peppers anunciou, na tarde desta quinta-feira (9), que fará um show em São Paulo, no dia 10 de novembro, no Estádio do Morumbi.

O grupo formado por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante desembarca no Brasil com a turnê Unlimited Love, que leva o nome do álbum lançado no ano passado. A banda também faz show em outras cidades do país: Rio, Brasília, Curitiba e Porto Alegre também terão apresentações.

A venda de ingressos começa no dia 15 de março, às 10h no caso da internet, pelo site Eventim, e às 12h na bilheteria. Os ingressos partem de R$ 440, na arquibancada e vão até R$ 880, na premium. A pista comum sai por R$ 540, a cadeira superior por R$ 650 e a inferior por R$ 620.

Os clientes Clientes Cartão BRB terão pré-venda exclusiva nos dias 13 e 14 de março, também às 10h virtualmente e às 12h na bilheteria.