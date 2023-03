SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chef Bela Gil participará da 20ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que será realizada em Viamão, no Rio Grande do Sul, na próxima sexta-feira (17).

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representarão o governo federal na festa. Ao menos cinco ministros já confirmaram sua participação: Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência).

Mais de cinco mil pessoas são aguardadas no evento, que ainda reunirá parlamentares alinhados à esquerda, universitários, movimentos sociais e especialistas em produção agroecológica de países latino-americanos.

O MST é responsável pela maior produção de arroz orgânico no Brasil, segundo o Instituto Riograndense do Arroz (Irga), que está ligado ao Governo do Rio Grande do Sul. Para a safra 2022/2023, o movimento social estima colher mais de 16 mil toneladas de arroz orgânico.