SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Norte registrou novos ataques em pelo menos seis cidades na madrugada desta quinta-feira (16).

O QUE ACONTECEU:

Um ônibus particular foi incendiado em João Câmara.

Em Natal, os criminosos incendiaram uma das sedes da companhia de coleta de lixo.

Em Mossoró, dois ônibus foram atacados e apedrejados. Há registros de ataques também em São Paulo do Potegi, Macau e Caicó.

Até a manhã de hoje, 57 suspeitos foram presos por suspeita de envolvimento com os atentados. Entre eles, há um adolescente, oito foragidos da Justiça recapturados, uma pessoa com tornozeleira eletrônica com arma de fogo e uma pessoa com tornozeleira e galão de gasolina.

Na tarde de ontem, o governo Lula (PT) autorizou o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Rio Grande do Norte. A operação de 30 dias já está em vigor e deve auxiliar na "coordenação das ações das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos".

Até o momento, foram apreendidos:

- 15 armas de fogo apreendidas

- 4 simulacro de arma de fogo apreendido

- 46 artefatos explosivos apreendidos

- 10 galões de gasolina apreendidos

- 5 motos apreendidas

- 2 carros apreendidos

- Dinheiro (valores não divulgados pela polícia)

- Drogas (quantidades não divulgadas pela polícia)

- Munições (quantidades não divulgadas pela polícia)