Diferentemente do que constava em versão anterior do texto "Justiça ratifica abordagens policiais baseadas na cor da pele, diz estudo", 299 decisões não foram descartadas porque os pesquisadores não conseguiram ter acesso completo ao caso. Na verdade, esses processos não apresentavam nulidades ou não apresentavam nulidades sobre as categorias analisadas pelo estudo. O texto foi corrigido, e uma versão atualizada foi publicada.

Correção