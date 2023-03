SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (30) um médico de 44 anos acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-sogra. Ele foi localizado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Irajá, zona norte do município, onde trabalha.

A prisão foi feita por policiais da 38ª Delegacia de Polícia, localizada em Brás de Pina, também na zona norte.

As ameaças teriam sido feitas após o término do casamento do médico, o que ele não aceitava. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio.

Segundo os policiais, o homem tem perfil agressivo e possui 17 anotações criminais por violência doméstica, todas contra ex-mulheres e familiares delas.

A localização foi possível a partir de informações fornecidas pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.

Ele teve a prisão decretada após fazer diversas ameaças à mãe de sua ex-mulher, por meio de aplicativo de troca de mensagens.